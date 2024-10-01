Фердинанд устроил разнос «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Тоттенхэма»

«МЮ» опозорился в этой игре. Удаление не может быть оправданием такому результату. Команда показала ужасную игру, на это было тяжело смотреть. Команда постоянно теряла мяч. Меня переполняют эмоции, не могу ничего с собой поделать», - передает слова Фердинанда Daily Mail.