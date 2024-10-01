Фердинанд устроил разнос «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Тоттенхэма»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд критически высказался об игре «красных дьяволов» в недавней встрече чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма». Манкунианцы на своем поле проиграли со счетом 0:3.
«МЮ» опозорился в этой игре. Удаление не может быть оправданием такому результату. Команда показала ужасную игру, на это было тяжело смотреть. Команда постоянно теряла мяч. Меня переполняют эмоции, не могу ничего с собой поделать», - передает слова Фердинанда Daily Mail.
После шести туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал семь баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
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