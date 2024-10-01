Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший центральный полузащитник: Вальверде - второй, Модрич - девятый

01 Октября 2024 • 08:21 Комментировать

Журналисты портала FourFourTwo представили рейтинг лучших центральных полузащитников в мировом футболе. Первое место в нем занял немецкий хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

На второй позиции расположился представитель мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Тройку лучших замкнул португалец Бернарду Силва, который выступает в составе английского «Манчестер Сити».

В топ-10 также были включены: Педри («Барселона»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Гранит Джака («Байер»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Гави («Барселона»), Лука Модрич («Реал») и Фабиан Руис («ПСЖ»).

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лука Модрич Илкай Гюндоган Федерико Вальверде ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынесло» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Тренер оценил шансы Медведева на победу Алькараса в полуфинале турнира в Пекине Каменский: «СКА и без Кузнецова должен был обыгрывать «Куньлунь» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Октября
08:34 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд устроил разнос «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Тоттенхэма»
08:21 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший центральный полузащитник: Вальверде - второй, Модрич - девятый
05:21 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ювентус» претендуют на полузащитника «Арсенала» слухи
04:30 · Англия. Премьер-лига
Палмер выбрал игрока, которому доверил бы самый важный пенальти
04:05 · Англия. Премьер-лига
Только два игрока в топ-5 лигах поучаствовали в 10 голах своих команд
03:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден вернётся на свой уровень»
03:48 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
01:44 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен назвал «идиотизмом» трансферы «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге
01:31 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» очень довольны работой Марески
00:54 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают, что тен Хага уволят 1 слухи
00:43 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк назвал «Ливерпулю» требование по новому контракту слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «Назовите мне хотя бы одного топ-игрока в «Манчестер Юнайтед» 1
30 Сентября
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» ещё в первом тайме обеспечил себе победу над «Саутгемптоном»
23:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер прокомментировал слухи о назначении в сборную Англии
23:23 · Англия. Премьер-лига
Снейдер раскритиковал позицию «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу
23:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько вероятно возвращение Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
22:38 · Англия. Премьер-лига
Поттер ответил на вопрос о работе в «Манчестер Юнайтед»
22:00 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил успехи Палмера в «Челси»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Арсенал» ведут борьбу за бразильца с отступными в 100 млн евро слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о работе в «Челси»: «Было тяжело, но случались и яркие моменты»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: Я готов заменить Родри
20:52 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Родри — ключевой игрок «Манчестер Сити»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если мне придётся уйти на пенсию прямо сейчас, я буду доволен карьерой»
19:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» Бьянки: «Рано говорить, что без Родри клуб ничего не добьётся» эксклюзив
Все новости