Назван лучший центральный полузащитник: Вальверде - второй, Модрич - девятый

Журналисты портала FourFourTwo представили рейтинг лучших центральных полузащитников в мировом футболе. Первое место в нем занял немецкий хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

На второй позиции расположился представитель мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Тройку лучших замкнул португалец Бернарду Силва, который выступает в составе английского «Манчестер Сити».

В топ-10 также были включены: Педри («Барселона»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Гранит Джака («Байер»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Гави («Барселона»), Лука Модрич («Реал») и Фабиан Руис («ПСЖ»).