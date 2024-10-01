Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду своими кумирами.

19-летний англичанин признался, что его вдохновляют обе суперзвезды, но среди них у него всё же есть фаворит: «Мои футбольные кумиры – Месси и Роналду. Лео нравится мне больше, но раньше я любил обоих, мне нравилось наблюдать за ними. Думаю, Месси – лучший», – приводит TNT Sports слова юного игрока «горожан».

Рико Льюис провёл 58 матчей за первую команду «Манчестер Сити», записав на свой счёт три забитых мяча и шесть голевых передач. Крайний защитник, способный сыграть в полузащите, отметит свой 20-й день рождения в ноябре.