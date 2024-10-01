Футболист лондонского «Арсенала» Томас Парти интересен двум представителям Серии А.

Слухи связывали хавбека с уходом ещё минувшим летом, но ни одному клубу так и не удалось согласовать сделку по ганцу. По окончании сезона Парти может быть доступен в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «канонирами» истекает в июне. Как информирует Goal со ссылкой на Fichajes, вариант с подписанием 31-летнего футболиста рассматривают итальянские «Интер» и «Ювентус». Проблемой для обоих грандов Серии А может стать высокая зарплата полузащитника.

Томас Парти принял участие в семи матчах «Арсенала» в текущей кампании – во всех случаях он выходил на поле в старте.