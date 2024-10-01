Палмер выбрал игрока, которому доверил бы самый важный пенальти

Полузащитник «Челси» Коул Палмер назвал лучшего исполнителя пенальти.

«Если можно выбрать самого себя, то я так и сделаю, но ради содержания я всё же назову другого игрока, – отвечает Палмер на вопрос о том, кому бы доверил пенальти, если бы от этого зависела жизнь. – Первый, кто приходит в голову, – Марио Балотелли. Вы видели его пенальти? Я доверяю ему. Поищите видео с его одиннадцатиметровыми», – сказал в интервью BBC лидер «Челси».

Коул Палмер реализовал десять из десяти пенальти в Премьер-лиге. Это второй результат среди всех игроков чемпионата со стопроцентным показателем после Яя Туре (11 из 11).