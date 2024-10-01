Только два игрока в топ-5 лигах поучаствовали в 10 голах своих команд

На данный момент только двум игрокам удалось достичь отметки в десять результативных действий в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Первым это сделал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – у него десять забитых мячей в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Вторым двузначного показателя по системе «гол плюс пас» достиг Коул Палмер из «Челси» – шесть забитых мячей и четыре ассиста. В шаге от лидеров располагаются Ламин Ямаль, Роберт Левандовски (оба – «Барселона»), Гарри Кейн («Бавария») и Омар Мармуш («Айнтрахт») – по девять результативных действий у каждого.

Напомним, недавно Коул Палмер оформил покер в матче АПЛ против «Брайтона».