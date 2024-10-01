Гвардиола: «Фоден вернётся на свой уровень»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен в способностях Фила Фодена.

24-летний футболист грандиозно провёл прошлый сезон, но не лучшим образом выступил на Евро-2024, а затем потерял место в стартовом составе «горожан». В текущей кампании англичанин пока не отмечался результативными действиями.

«У меня могут быть сомнения во многих вещах, но Фоден точно вернётся. За 30 минут прошлого матча против «Ньюкасла» я уже видел в его игре то, чего не было, например, в поединке с «Уотфордом».

Не стоит забывать, что он долго не тренировался, у него были проблемы со здоровьем. Нельзя забывать и то, что он сделал для нас в прошлом сезоне. Фил очень важен для команды, я в нём не сомневаюсь», – приводит City Xtra комментарии Гвардиолы.