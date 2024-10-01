Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вспомнил, как клуб мог подписать Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в одно трансферное окно.

По словам француза, оба звёздных игрока могли пополнить ряды «красных дьяволов» вскоре после ухода сэра Алекса Фергюсона с должности главного тренера.

«В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Криштиану на 99% готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», а Бэйл также согласен на переход. Требовалось 200 млн евро, но в итоге клуб отказался платить такие деньги.

Помню, тогда я подумал: «У нас будут Роналду и Бэйл, мы снова в деле». Теперь мы видим, как «Манчестер Юнайтед» потратил миллиард евро на что попало», – цитирует talkSPORT Эвра.