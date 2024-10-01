Ван Бастен назвал «идиотизмом» трансферы «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Знаменитый нидерландский экс-футболист Марко ван Бастен высказался о положении дел в «Манчестер Юнайтед» на фоне вероятного увольнения Эрика тен Хага.

Тренерская перестановка в стане «красных дьяволов» может состояться уже в ближайшее время. Нынешнему рулевому грозит отставка в случае неудачных итогов двух предстоящих матчей против «Порту» и «Астон Виллы».

Ван Бастен считает, что вина тен Хага заключается в том числе и в совершённых по его инициативе подписаниях: «Я видел Угарте, нового игрока «Манчестер Юнайтед», за которого заплатили 50 млн евро. Что этот парень делал? Просто идиотизм, тен Хаг решил вложить столько денег в игроков, которые даже не хороши», – рассказал бывший форвард, выступая на Ziggo Sport.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Эриком тен Хагом до 2026 года.