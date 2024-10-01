В «Челси» очень довольны работой Марески

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сумел завоевать доверие руководства клуба.

«Синие» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги после трёх побед кряду. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Челси» очень довольны тем, как Мареска справляется со своими обязанностями. В клубе считают, что сейчас команда переживает свои лучшие времена при новых владельцах.

Энцо Мареска заменил Маурисио Почеттино после завершения прошлого сезона. Контракт итальянца с лондонским грандом рассчитан до лета 2029 года.

В четверг коллектив Марески примет в родных стенах бельгийский «Гент» в матче Лиги конференций.