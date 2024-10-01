Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают, что тен Хага уволят

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают неизбежным скорое увольнение Эрика тен Хага с должности главного тренера.

Давление на нидерландского специалиста резко выросло после крупного поражения от «Тоттенхэма» в домашнем матче Премьер-лиги (0:3). По распространённым слухам, руководство «Манчестер Юнайтед» дало тен Хагу всего два матча на исправление ситуации: если команда выступит неудачно во встречах с «Порту» и «Астон Виллой», клуб прекратит сотрудничество с наставником.

Тем временем, как информирует Daily Mail, футболисты «Манчестер Юнайтед» не верят в «спасение» тен Хага. Тренер пользуется поддержкой в раздевалке, однако в команде считают, что избежать увольнения ему уже не удастся. Игроки готовятся к скорым переменам.