Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк назвал «Ливерпулю» требование по новому контракту слухи

01 Октября 2024 • 00:43 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
05.10 14:30

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк обратился к клубу с просьбой по условиям нового контракта.

Текущий трудовой договор центрального защитника истекает летом следующего года. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, 33-летний нидерландец хочет заключить с «красными» новое соглашение сроком на три года, о чём уже доложил руководству клуба.

Виргил ван Дейк провёл 277 матчей за «Ливерпуль» с момента перехода из «Саутгемптона» в начале 2018 года, отметившись 24 забитыми мячами. В текущей кампании опытный центрбек отыграл без замен во всех шести поединках команды Арне Слота в Премьер-лиге.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк

Новости по матчу

30 Сентября
17:22
Каррагер: «Мне кажется, что Салах не хочет в Саудовскую Аравию»
02:20
«Бавария» может заменить Нойера звёздным вратарём из АПЛ
29 Сентября
22:53
Харгривз: «Гравенберх великолепен, но «Ливерпулю» нужен опорник»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынесло» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Тренер оценил шансы Медведева на победу Алькараса в полуфинале турнира в Пекине Каменский: «СКА и без Кузнецова должен был обыгрывать «Куньлунь» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Саутгемптон Саутгемптон
3
1
1.67 3.75 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Октября
00:43 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк назвал «Ливерпулю» требование по новому контракту слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «Назовите мне хотя бы одного топ-игрока в «Манчестер Юнайтед»
30 Сентября
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» ещё в первом тайме обеспечил себе победу над «Саутгемптоном»
23:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер прокомментировал слухи о назначении в сборную Англии
23:23 · Англия. Премьер-лига
Снейдер раскритиковал позицию «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу
23:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько вероятно возвращение Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
22:38 · Англия. Премьер-лига
Поттер ответил на вопрос о работе в «Манчестер Юнайтед»
22:00 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил успехи Палмера в «Челси»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Арсенал» ведут борьбу за бразильца с отступными в 100 млн евро слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о работе в «Челси»: «Было тяжело, но случались и яркие моменты»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: Я готов заменить Родри
20:52 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Родри — ключевой игрок «Манчестер Сити»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если мне придётся уйти на пенсию прямо сейчас, я буду доволен карьерой»
19:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» Бьянки: «Рано говорить, что без Родри клуб ничего не добьётся» эксклюзив
18:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-скаут «Манчестер Юнайтед»: «Из того, что я слышал, тен Хагу осталось недолго»
18:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить экс-игрока «Барселоны» за 60 млн евро
17:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Мне кажется, что Салах не хочет в Саудовскую Аравию»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Ширер разнёс «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения
14:49 · Англия. Премьер-лига
Маунт обратился к фанатам после травмы головы
14:20 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед» 1
14:07 · Англия. Премьер-лига
Лунин интересен трём суперклубам
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» узнал ценник Бареллы
13:49 · Англия. Премьер-лига
Замена тен Хагу: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру известного тренера 2
13:14 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги
Все новости