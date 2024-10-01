Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк обратился к клубу с просьбой по условиям нового контракта.

Текущий трудовой договор центрального защитника истекает летом следующего года. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, 33-летний нидерландец хочет заключить с «красными» новое соглашение сроком на три года, о чём уже доложил руководству клуба.

Виргил ван Дейк провёл 277 матчей за «Ливерпуль» с момента перехода из «Саутгемптона» в начале 2018 года, отметившись 24 забитыми мячами. В текущей кампании опытный центрбек отыграл без замен во всех шести поединках команды Арне Слота в Премьер-лиге.