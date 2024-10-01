Ван Бастен: «Назовите мне хотя бы одного топ-игрока в «Манчестер Юнайтед»

Легендарный экс-нападающий Марко ван Бастен не впечатлён качеством состава «Манчестер Юнайтед».

В недавнем матче Премьер-лиги команда Эрика тен Хага крупно уступила «Тоттенхэму» в родных стенах (0:3), что стало поводом для новых разговоров о скором увольнении нидерландского тренера.

Высказываясь о «красных дьяволах», ван Бастен заявил, что не видит в составе команды ни одного футболиста высочайшего уровня: «Назовите мне хоть одного топ-игрока в «Манчестер Юнайтед». В каждом топ-клубе есть свой топ-игрок. Рэшфорд очень плох, Бруну Фернандеш – хороший игрок, Андре Онана – хороший вратарь. Вот и всё. С Каземиро уже покончено. Гарначо – достойный игрок. Но эту команду некому вести за собой», – поведал в студии Ziggo Sport бывший форвард.