«Борнмут» ещё в первом тайме обеспечил себе победу над «Саутгемптоном»

В заключительном матче шестого тура Премьер-лиги Англии «Борнмут» играл против аутсайдеров из «Саутгемптона» и в первом тайме решил судьбу поединка.

На 17-й минуте Маркус Тавернер справа со штрафного быстро сделал заброс к воротам на Эванилсона, который и открыл счёт в матче - 1:0. Антуан Семеньо справа выкатил мяч в центр на Льюиса Кука, который с 15 метров пробил по воротам, и после пары рикошетов, в одном из который поучаствовал Данго Уттара, мяч влетел в правый угол - 2:0. На 39-й минуте Кук справа сделал пас вперёд на Семеньо, который смело пошёл на соперников и с 15 метров низом точно пробил в дальний угол - 3:0.

Намек на интригу появился сразу после перерыва - Матеуш Фернандеш слева навесил к воротам, где Тэйлор Харвуд-Беллис в падении головой пробил в правый угол ворот - 3:1.

«Борнмут» с 8 очками уже 11-й, соперник с одним баллом на дне.