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«Борнмут» ещё в первом тайме обеспечил себе победу над «Саутгемптоном»

30 Сентября 2024 • 23:56 Комментировать
Борнмут
3:1
Саутгемптон
окончен

В заключительном матче шестого тура Премьер-лиги Англии «Борнмут» играл против аутсайдеров из «Саутгемптона» и в первом тайме решил судьбу поединка.

На 17-й минуте Маркус Тавернер справа со штрафного быстро сделал заброс к воротам на Эванилсона, который и открыл счёт в матче - 1:0. Антуан Семеньо справа выкатил мяч в центр на Льюиса Кука, который с 15 метров пробил по воротам, и после пары рикошетов, в одном из который поучаствовал Данго Уттара, мяч влетел в правый угол - 2:0. На 39-й минуте Кук справа сделал пас вперёд на Семеньо, который смело пошёл на соперников и с 15 метров низом точно пробил в дальний угол - 3:0.

Намек на интригу появился сразу после перерыва - Матеуш Фернандеш слева навесил к воротам, где Тэйлор Харвуд-Беллис в падении головой пробил в правый угол ворот - 3:1.

«Борнмут» с 8 очками уже 11-й, соперник с одним баллом на дне.

Протокол игры  
Борнмут3:1Саутгемптон
(1:0) Эванилсон17'  
(2:0) Уттара Данго32'  
(3:0) Семеньо Антуан39'  
  51'Харвуд-Беллис Тэйлор (3:1)
Аррисабалага КепаСмит АдамЗабарный ИльяСенеси МаркосКеркез Милош  50'Кристи РайанКук ЛьюисСеменьо Антуан 89' (Синистерра Луис ( 89') Тавернер Маркус  45' 76' (Скотт Алекс ( 76') Уттара Данго 61' (Клюйверт Джастин ( 61') Эванилсон 76' (Унал Энес ( 76')
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркХёйсен ДинАраухо ХулианАаронс Макс
Ремсдейл АаронСугавара Юкинари  52'Харвуд-Беллис ТэйлорБеднарек ЯнТэйлор ЧарлиДаунс Флинн  55'Угочукву Лесли 46' (Стюарт Росс III ( 46') Корне Максвелл 46' (Арибо Джо ( 46') Фернандеш Матеуш  27' 70' (Лаллана Адам ( 70'  90') Фрейзер Райан 46' (Бреретон Бен ( 46') Диблинг Тайлер  55' 76' (Арчер Камерон ( 76')
Запасные: Маккарти АлексУокер-Питерс КайлАрмстронг АдамОнуачу Пол
30 сентября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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Саутгемптон Борнмут

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