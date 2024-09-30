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Поттер прокомментировал слухи о назначении в сборную Англии

30 Сентября 2024 • 23:51 Комментировать
Англия
...
Греция
10.10 21:45

Грэм Поттер считается одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Англии.

Летом пост рулевого «трёх львов» покинул Гарет Саутгейт, которого заменил временно исполняющий обязанности Ли Карсли. Ожидается, что в 2025 году Футбольная ассоциация Англии определится с новым постоянным тренером. В шорт-листе фигурирует Поттер, не имеющий работы с момента увольнения из «Челси» в апреле прошлого года.

«Заинтересован ли я в работе в сборной Англии? Думаю, пришло время для рекламной паузы! Конечно, как англичанин, я считаю, что это фантастическая работа. Я поддержу любое решение Футбольной ассоциации», – поведал Поттер, также признавшийся, что готов возглавить как национальную команду, так и клуб: «Я открыт для всего», – цитирует журналист Бен Джейкобс экс-наставника «Челси».

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Сборная Англии Грэм Поттер Ли Карсли ещё теги

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