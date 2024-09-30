Поттер прокомментировал слухи о назначении в сборную Англии

Грэм Поттер считается одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Англии.

Летом пост рулевого «трёх львов» покинул Гарет Саутгейт, которого заменил временно исполняющий обязанности Ли Карсли. Ожидается, что в 2025 году Футбольная ассоциация Англии определится с новым постоянным тренером. В шорт-листе фигурирует Поттер, не имеющий работы с момента увольнения из «Челси» в апреле прошлого года.

«Заинтересован ли я в работе в сборной Англии? Думаю, пришло время для рекламной паузы! Конечно, как англичанин, я считаю, что это фантастическая работа. Я поддержу любое решение Футбольной ассоциации», – поведал Поттер, также признавшийся, что готов возглавить как национальную команду, так и клуб: «Я открыт для всего», – цитирует журналист Бен Джейкобс экс-наставника «Челси».