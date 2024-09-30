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Снейдер раскритиковал позицию «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу

30 Сентября 2024 • 23:23 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
06.10 16:00

Знаменитый нидерландский экс-футболист Уэсли Снейдер не понимает руководство «Манчестер Юнайтед».

Как известно, судьбу главного тренера «красных дьяволов» могут решить два ближайших матча, в которых команда встретится с «Порту» и «Астон Виллой».

«Сейчас мы читаем сообщения о том, что эта неделя решит судьбу тен Хага. Что это вообще значит? Если он сыграет вничью с «Порту» и случайно обыграет «Астон Виллу», это всё исправит для «Манчестер Юнайтед»? Что за политика у клуба? Значит, там уже работают над поиском нового тренера, но в то же время результаты двух матчей могут всё изменить?» – высказался в студии Ziggo Sport Снейдер.

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