Стало известно, насколько вероятно возвращение Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» уже скоро может состояться тренерская перестановка.

По имеющимся данным, нынешний рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг будет отправлен в отставку, если выступление команды в двух ближайших матчах против «Порту» и «Астон Виллы» не устроит руководство клуба. Одним из потенциальных кандидатов на должность наставника «Юнайтед» считается Уле Гуннар Сульшер, недавно признавшийся, что готов вернуться.

Тем не менее, согласно сведениям GiveMeSport, в «Манчестер Юнайтед» не рассматривают вариант с назначением норвежца. Сульшер вряд ли сможет рассчитывать на пост, даже если тен Хага уволят в ближайшее время.