Поттер ответил на вопрос о работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер получил вопрос о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».

Английский специалист фигурировал в числе потенциальных сменщиков Эрика тен Хага ещё по ходу прошлого сезона, однако летом руководство «красных дьяволов» решило продолжить сотрудничество с нидерландцем. «Манчестер Юнайтед» неудачно начал новую кампанию, поэтому в прессе вновь ведутся активные разговоры о приближающейся тренерской перестановке.

«Я сижу здесь и наслаждаюсь возможностью отвечать на ваши вопросы, – сказал Поттер, когда журналист Sky Sports спросил его о вероятном назначении в «Манчестер Юнайтед». – Я с недоверием отношусь к тому, что пишут в СМИ. Я единственный тренер в мировом футболе, которого за одну неделю успели отправить в «Сток Сити» и «Наполи». У меня было много бесед с разными людьми, и из уважения к ним, думаю, мне следует держать это в секрете», – заявил безработный наставник.