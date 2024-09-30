Поттер оценил успехи Палмера в «Челси»

Бывший рулевой «Челси» Грэм Поттер поделился мнением об игре полузащитника Коула Палмера.

Английский наставник был уволен из лондонского клуба в апреле 2023 года. Спустя четыре месяца ряды «синих» пополнил Палмер, перешедший из «Манчестер Сити» и сходу ставший лидером команды.

«Палмер просто великолепен. У нас не хватит слов, чтобы в полной степени выразить восхищение. Его технический уровень невероятно высок, он так спокоен. Он может забивать самые разные голы. То, что он делает, – большая редкость. Топ-игрок», – поведал в разговоре со Sky Sports Поттер, так и не нашедший работу с момента ухода из «Челси».

На счету Коула Палмера 31 гол и 19 ассистов в 53 поединках за лондонский коллектив во всех турнирах.