Мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» заинтересованы в подписании центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса.

Оба европейских гранда уже провели предварительные переговоры с представителями 18-летнего игрока и бразильским клубом, докладывает журналист Марио Кортехана. В контракте бразильца прописаны отступные в размере 100 млн евро.

Витор Рейс провёл 15 матчей за первую команду «Палмейраса», отметившись двумя забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость восходящей звезды в 10 млн евро. Контракт юного центрбека с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца 2028 года.