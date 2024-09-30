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«Реал» и «Арсенал» ведут борьбу за бразильца с отступными в 100 млн евро слухи

30 Сентября 2024 • 21:50 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
05.10 17:00

Мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» заинтересованы в подписании центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса.

Оба европейских гранда уже провели предварительные переговоры с представителями 18-летнего игрока и бразильским клубом, докладывает журналист Марио Кортехана. В контракте бразильца прописаны отступные в размере 100 млн евро.

Витор Рейс провёл 15 матчей за первую команду «Палмейраса», отметившись двумя забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость восходящей звезды в 10 млн евро. Контракт юного центрбека с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца 2028 года.

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