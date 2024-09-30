Поттер – о работе в «Челси»: «Было тяжело, но случались и яркие моменты»

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер вспомнил о непродолжительном периоде работы в клубе.

Англичанин возглавил «синих» в сентябре 2022 года, заменив Томаса Тухеля, но уже в начале апреля 2023 был отправлен в отставку. С тех пор Поттер не возвращался к тренерской деятельности.

«Всегда неприятно терять работу, но, в конце концов, нужно воспринимать это как полезный опыт, помогающий расти и совершенствоваться. Я благодарен «Челси» за предоставленную возможность. Это было тяжело, но случались и яркие моменты», – сказал в беседе со Sky Sports 49-летний специалист.

В последнее время Грэма Поттера связывают с возможным назначением в «Эвертон», «Саутгемптон» и сборную Англии.