Стоунс: Я готов заменить Родри

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс ответил на вопрос, готов ли он заменить травмированного Родри в центре поля.

— Если понадобится, то я готов на сто процентов, — сказал Родри журналистам.

Напомним, 28-летний Родри получил серьезную травму и выбыл до конца текущего сезона.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Стоунс принял участие в трех матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

1 октября «Манчестер Сити» встретится в гостях со «Слованом» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.