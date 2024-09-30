Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стоунс: «Родри — ключевой игрок «Манчестер Сити»

30 Сентября 2024 • 20:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
05.10 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс высказался о травме хавбека команды Родри Эрнандеса.

Напомним, испанец порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона.

— Это тяжелая новость для нас всех. Я вчера разговаривал с Родри, он хорошо себя чувствует после операции. За последние несколько лет он установил невероятную планку. Это ключевой игрок для «Манчестер Сити». Нам остается только ждать его возвращения, — сказал Стоунс на пресс-конференции.

В текущем сезоне Родри появился на поле в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт 28-летнего хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джон Стоунс Родри Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Сентября
21:09
Стоунс: Я готов заменить Родри
20:52
Стоунс: «Родри — ключевой игрок «Манчестер Сити»
12:42
«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги
03:05
Гвардиола рассказал, чего ждёт от Гюндогана
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынес» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Тренер оценил шансы Медведева на победу Алькараса в полуфинале турнира в Пекине Каменский: «СКА и без Кузнецова должен был обыгрывать «Куньлунь» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.09.24 в 22:00
Борнмут Борнмут
Саутгемптон Саутгемптон
1.67 3.75 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Сентября
21:09 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: Я готов заменить Родри
20:52 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Родри — ключевой игрок «Манчестер Сити»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если мне придётся уйти на пенсию прямо сейчас, я буду доволен карьерой»
19:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» Бьянки: «Рано говорить, что без Родри клуб ничего не добьётся» эксклюзив
18:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-скаут «Манчестер Юнайтед»: «Из того, что я слышал, тен Хагу осталось недолго»
18:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить экс-игрока «Барселоны» за 60 млн евро
17:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Мне кажется, что Салах не хочет в Саудовскую Аравию»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Ширер разнёс «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения
14:49 · Англия. Премьер-лига
Маунт обратился к фанатам после травмы головы
14:20 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед» 1
14:07 · Англия. Премьер-лига
Лунин интересен трём суперклубам
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» узнал ценник Бареллы
13:49 · Англия. Премьер-лига
Замена тен Хагу: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру известного тренера 2
13:14 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги
11:56 · Англия. Премьер-лига
Колвилл оценил игру Палмера в «Челси»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Калафьори: «Рассматриваю свой переход в «Арсенал» как отправную точку»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Невилл высказался о работе тен Хага после домашнего разгрома «Манчестер Юнайтед»
07:55 · Англия. Премьер-лига
Морган - тен Хагу: «Тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе»
07:49 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – четвёртый, Месси – восьмой: назван лучший правый вингер в мире 6
03:21 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Один из худших матчей «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге»
03:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, чего ждёт от Гюндогана
02:43 · Англия. Чемпионшип
Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе
02:39 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на трансферную цель «Манчестер Юнайтед» слухи
02:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заменить Нойера звёздным вратарём из АПЛ слухи
Все новости