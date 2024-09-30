Стоунс: «Родри — ключевой игрок «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс высказался о травме хавбека команды Родри Эрнандеса.

Напомним, испанец порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона.

— Это тяжелая новость для нас всех. Я вчера разговаривал с Родри, он хорошо себя чувствует после операции. За последние несколько лет он установил невероятную планку. Это ключевой игрок для «Манчестер Сити». Нам остается только ждать его возвращения, — сказал Стоунс на пресс-конференции.

В текущем сезоне Родри появился на поле в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт 28-летнего хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.