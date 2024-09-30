Гвардиола: «Если мне придётся уйти на пенсию прямо сейчас, я буду доволен карьерой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном завершении карьеры.

— Если мне придется уйти на пенсию прямо сейчас, я буду более чем доволен. При этом сейчас я счастлив, что все еще продолжаю работать. Я никогда не думал, что буду жить так, как я жил последние 14 лет, и все еще живу. Я благодарен за все, я не могу еще о чем-то просить, — цитирует Гвардиолу City Xtra.

Испанский тренер возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне «горожане» провели шесть матчей в рамках Английской премьер-лиги, в которых набрали 14 очков и сейчас идут на второй строчке в таблице.