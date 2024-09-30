Бывший игрок «Манчестер Сити» Роландо Бьянки специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на потерю «горожанами» одного из ключевых игроков – Родри Эрнандеса.

«Абсолютно точно рано говорить о том, что без Родри «Манчестер Сити» ничего не добьется. Да, будет очень сложно, но нельзя сомневаться в квалификации игроков и тренера. Гвардиола – это один из лучших тренеров мира, он оказывался в сложных ситуациях и выходил из них победителем. Травма Родри – ужасная новость, но всё станет понятно только в конце сезона», - сказал нам Бьянки.

Напомним, что Родри получил тяжёлую травму колена в недавнем матче против «Арсенала» (2:2) в пятом туре АПЛ. Чемпион Европы в составе сборной Испании выбыл до конца сезона.