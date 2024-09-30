Экс-скаут «Манчестер Юнайтед»: «Из того, что я слышал, тен Хагу осталось недолго»

Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» Мик Браун высказался на тему будущего главного тренера команды Эрика тен Хага. В последнее время нидерландский специалист находится под давлением из-за плохих результатов.

«Из того, что я слышал, и судя по тому, как складываются дела, Эрику тен Хагу осталось недолго», - слова Брауна приводит Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье команда Эрика тен Хага на своём поле проиграла «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 3 октября – против «Порту» в Лиге Европы.