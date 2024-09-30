«Манчестер Юнайтед» хочет купить экс-игрока «Барселоны» за 60 млн евро

«Манчестер Юнайтед» изучает трансферный рынок, выстраивая планы по усилению состава команды. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, в стане «красных дьяволов» готовят трансфер вингера Усмана Дембеле.

По данным источника, манкунианцы уже начали контактировать с «ПСЖ» по поводу возможного зимнего трансфера Дембеле. Сумма сделки по 27-летнему французу может составить 60 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Усман Дембеле не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Арсенала» по причине конфликта с тренером Луисом Энрике. Игра пройдёт во вторник.