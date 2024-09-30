Каррагер: «Мне кажется, что Салах не хочет в Саудовскую Аравию»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном переезде вингера мерсисайдцев Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

— Мне кажется, что Салах не рассматривает вариант с Саудовской Аравией. Салах слишком хорош для этой лиги. Он играет в лучшем чемпионате планеты в одном из самых больших клубов, — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

По мнению эксперта, Салах способен продолжать играть на высоком уровне до 40 лет.

В текущем сезоне 32-летний египтянин провел восемь матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года.