Ширер разнёс «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» снова разочаровал своих болельщиков, проиграв дома «Тоттенхэму» со счётом 0:3. Известный в прошлом футболист Алан Ширер раскритиковал «красных дьяволов».

«Тоттенхэм» был намного лучше. «Манчестер Юнайтед» был хаотичным и ужасным – им повезло, что они пропустили только три гола. Кто-то может объяснить мне, что это за «Манчестер Юнайтед»? Какая у них система? Какой у них план? Они обороняются или атакуют? Они прессингуют? Я понятия не имею, во что играет эта команда. Бардак!» - сказал Ширер в программе The Rest Is Football.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.