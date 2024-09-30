Маунт обратился к фанатам после травмы головы

Полузащитник Мэйсон Маунт вышел на замену в воскресной игре Премьер-лиги против «Тоттенхэма», но в концовке замена понадобилась уже ему. Футболист повредил голову и из-за кровотечения не смог продолжить игру.

Маунту наложили швы, но, судя по публикации в социальных сетях, он сохраняет позитив.

«У меня всё хорошо, просто царапина. Спасибо за все сообщения», - написал Маунт, обращаясь к болельщикам.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» на своём поле со счётом 0:3. «Красные дьяволы» сейчас занимают лишь двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.