Назван ещё один тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг в обозримом будущем может потерять работу в «Манчестер Юнайтед». Из-за неудовлетворительных результатов команды нидерландский специалист находится под давлением. Поговаривают, что решение об отставке тен Хага может быть принято во время октябрьской паузы на матчи сборных.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Star, в случае увольнения тен Хага серьёзным кандидатом на пост тренера «Манчестер Юнайтед» станет Симоне Индзаги. В настоящий момент этот специалист тренирует «Интер».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.