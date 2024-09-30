Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лунин интересен трём суперклубам

30 Сентября 2024 • 14:07 Комментировать

Несколько недель назад вратарь Андрей Лунин продлил контракт с «Реалом» до середины 2030 года. Впрочем, украинский футболист остаётся на радаре европейских суперклубов. Как сообщает Fichajes, Лунин интересен «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Источник отмечает, что в «Манчестер Юнайтед» недовольны игрой Андре Онана, а «Манчестер Сити» может понадобиться вратарь в случае ухода Эдерсона в следующем году. Бразильца ранее связывали с переездом в Саудовскую Аравию.

Стоит сказать, что Лунин в прошлом сезоне хорошо выступал за «Реал», когда Тибо Куртуа был травмирован. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 25 миллионов евро.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Андрей Лунин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов «Это ненормально»: Флик в шоке от игрока «Барселоны»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Медведев обыграл итальянца Коболли и вышел в полуфинал турнира в Пекине Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Пекине Рыбин оценил игру «Трактора» при Бенуа Гру Свищёв уверен, что падел приживётся в России Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.09.24 в 22:00
Борнмут Борнмут
Саутгемптон Саутгемптон
1.67 3.75 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Сентября
14:20 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Лунин интересен трём суперклубам
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» узнал ценник Бареллы
13:49 · Англия. Премьер-лига
Замена тен Хагу: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру известного тренера 2
13:14 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги
11:56 · Англия. Премьер-лига
Колвилл оценил игру Палмера в «Челси»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Калафьори: «Рассматриваю свой переход в «Арсенал» как отправную точку»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Невилл высказался о работе тен Хага после домашнего разгрома «Манчестер Юнайтед»
07:55 · Англия. Премьер-лига
Морган - тен Хагу: «Тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе»
07:49 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – четвёртый, Месси – восьмой: назван лучший правый вингер в мире 2
03:21 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Один из худших матчей «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге»
03:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, чего ждёт от Гюндогана
02:43 · Англия. Чемпионшип
Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе
02:39 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на трансферную цель «Манчестер Юнайтед» слухи
02:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заменить Нойера звёздным вратарём из АПЛ слухи
02:03 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «В «Челси» ты обязан быть в лучшей форме, чтобы играть»
01:46 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш получил свою первую красную карточку в «Манчестер Юнайтед»
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
00:14 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Манчестер Юнайтед» выглядел жалко» 1
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля» слухи
29 Сентября
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл больше матчей с разницей в 3+ гола после ухода Фергюсона, чем при нём 1
22:53 · Англия. Премьер-лига
Харгривз: «Гравенберх великолепен, но «Ливерпулю» нужен опорник»
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» забил 5 голов после 6 туров АПЛ – худший показатель за 17 лет 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Эшли Янг жёстко раскритиковал «Манчестер Юнайтед»
Все новости