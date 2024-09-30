Лунин интересен трём суперклубам

Несколько недель назад вратарь Андрей Лунин продлил контракт с «Реалом» до середины 2030 года. Впрочем, украинский футболист остаётся на радаре европейских суперклубов. Как сообщает Fichajes, Лунин интересен «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Источник отмечает, что в «Манчестер Юнайтед» недовольны игрой Андре Онана, а «Манчестер Сити» может понадобиться вратарь в случае ухода Эдерсона в следующем году. Бразильца ранее связывали с переездом в Саудовскую Аравию.

Стоит сказать, что Лунин в прошлом сезоне хорошо выступал за «Реал», когда Тибо Куртуа был травмирован. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 25 миллионов евро.