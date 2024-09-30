«Манчестер Сити» узнал ценник Бареллы

После серьёзной травмы Родри «Манчестер Сити» может быть вынужден выходить на зимний трансферный рынок ради подписания нового полузащитника. Поговаривают, что на радаре «горожан» оказался Николо Барелла из «Интера».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «Манчестер Сити» уже узнал, что за трансфер Бареллы клубу придётся заплатить не менее 70 миллионов фунтов (около 84 миллионов евро).

За «Интер» Николо Барелла выступает с лета 2019 года. С тех пор полузащитник провёл 240 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 52 результативных паса на партнёров.