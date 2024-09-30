Замена тен Хагу: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру известного тренера

Эрик тен Хаг остаётся под давлением. В воскресенье «Манчестер Юнайтед» снова разочаровал болельщиков, проиграв дома «Тоттенхэму» со счётом 0:3. Не исключено, что в обозримом будущем руководители «красных дьяволов» пойдут на смену рулевого.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, «Манчестер Юнайтед» уже рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри. 57-летний специалист находится без работы с середины мая после увольнения из туринского «Ювентуса».

Стоит сказать, что Массимилиано Аллегри пока что никогда не работал с командами за пределами родной Италии.