В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение по будущему главного тренера Эрика тен Хага после поражения 0-3 в последнем туре Английской премьер-лиги. Напомним, у манкунианцев уже три поражения и одна ничья в первых шести турах нового розыгрыша чемпионата.

Как сообщает журналист Лори Уитуэлл, руководство «Манчестер Юнайтед» решило пока не увольнять тен Хага. Нидерландский специалист продолжит работу как минимум до ближайшей международной паузы, до которой манкунианцам предстоит сыграть в Лиге Европы с «Порту» и в чемпионате Англии с «Астон Виллой».

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмом месте в АПЛ, но выиграл Кубок Англии, благодаря чему заработал путёвку в Лигу Европы.