«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги

«Манчестер Сити» ищет замену своему опорному полузащитнику Родри Эрнандесу, который больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы крестообразных связок колена. Как сообщает Football Insider, «горожане» в январе могут пригласить полузащитника Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Напомним, испанец летом был близок к переходу в другой английский клуб – «Ливерпуль». В последний момент футболист отказался от трансфера в Премьер-лигу и решил подписать новый контракт с «Реал Сосьедадом».

Ранее сообщалось, что Субименди жалеет о решении остаться в «Реал Сосьедаде» и в январе хочет исправить ситуацию, перейдя в «Ливерпуль».