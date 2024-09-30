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«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги

30 Сентября 2024 • 12:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
05.10 17:00

«Манчестер Сити» ищет замену своему опорному полузащитнику Родри Эрнандесу, который больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы крестообразных связок колена. Как сообщает Football Insider, «горожане» в январе могут пригласить полузащитника Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Напомним, испанец летом был близок к переходу в другой английский клуб – «Ливерпуль». В последний момент футболист отказался от трансфера в Премьер-лигу и решил подписать новый контракт с «Реал Сосьедадом».

Ранее сообщалось, что Субименди жалеет о решении остаться в «Реал Сосьедаде» и в январе хочет исправить ситуацию, перейдя в «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Реал Сосьедад Родри Эрнандес Мартин Субименди ещё теги

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Сегодня, 30 Сентября
12:42
«Манчестер Сити» в январе может усилиться полузащитником из Ла Лиги
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