Колвилл оценил игру Палмера в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл поделился мнением об уровне полузащитника команды Коула Палмера. В матче шестого тура Премьер-лиги с «Брайтоном» (4:2) хавбек отметился покером.

«Палмер – отличный футболист. Именно такие игроки способны вытащить команду в непростой момент. Коул сделал это во встрече с «Брайтоном», отметившись четырьмя голами. Его усилия принесли нам три балла», - передает слова защитника London World.

В сезоне-2024/2025 Палмер провел восемь поединков, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.