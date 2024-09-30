Калафьори: «Рассматриваю свой переход в «Арсенал» как отправную точку»

Защитник лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори высказался о своём переходе в команду Микеля Артеты. Напомним, итальянец уже успел отметиться дебютным голом в матче против «Манчестер Сити».

«Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Я рассматриваю свой переход в «Арсенал» как отправную точку после моего опыта работы в сборной Италии», – цитирует Калафьори журналист Фабрицио Романо.

22-летний Калафьори стал одним из главных открытий в итальянской Серии А в прошлом сезоне. Летом «Болонья» продала футболиста в «Арсенал» за 45 миллионов евро компенсации, хотя в игроке были заинтересованы и другие топ-клубы.