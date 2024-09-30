Невилл высказался о работе тен Хага после домашнего разгрома «Манчестер Юнайтед»

«Игру и результаты команды нужно срочно менять. Этот снежный ком начинает стремительно скатываться вниз. Тен Хагу нужно остановить это прямо сейчас. Поражение от «Тоттенхэма» - это шок. Такие неудачи должны отрезвлять», - передает слова эксперта Mirror.