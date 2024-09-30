Невилл высказался о работе тен Хага после домашнего разгрома «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о работе главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
«Игру и результаты команды нужно срочно менять. Этот снежный ком начинает стремительно скатываться вниз. Тен Хагу нужно остановить это прямо сейчас. Поражение от «Тоттенхэма» - это шок. Такие неудачи должны отрезвлять», - передает слова эксперта Mirror.
В рамках шестого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно проиграл лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 0:3. После этой встречи манкунианцы с семью очками располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
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