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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган - тен Хагу: «Тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе»

30 Сентября 2024 • 07:55 Комментировать

Известный журналист Пирс Морган высказался относительно будущего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. В рамках шестого тура АПЛ манкунианцы крупно на своем поле проиграли лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 0:3.

«Эрик, хочу помочь. Тебя не будет в «МЮ» на следующей неделе. О мае 2025 года даже не стоит заикаться», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

После шести туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали семь баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.

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Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг ещё теги
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