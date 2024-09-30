Морган - тен Хагу: «Тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе»

Известный журналист Пирс Морган высказался относительно будущего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. В рамках шестого тура АПЛ манкунианцы крупно на своем поле проиграли лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 0:3.
«Эрик, хочу помочь. Тебя не будет в «МЮ» на следующей неделе. О мае 2025 года даже не стоит заикаться», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.
После шести туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали семь баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.
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