Ямаль – четвёртый, Месси – восьмой: назван лучший правый вингер в мире

Эксперты портала FourFourTwo представили на суд общественности новый рейтинг. На этот раз были названы лучшие правые вингеры в мировом футболе.

На первой строчке рейтинга расположился египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Вторым стал Букайо Сака, представляющий лондонский «Арсенал». Тройку лучших замкнул бразилец Родриго из мадридского «Реала».

В топ-10 также попали: Ламин Ямаль («Барселона»), Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Лерой Сане («Бавария»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хави Симонс («РБ Лейпциг») и Иньяки Уильямс («Атлетик»).

В этом сезоне АПЛ Салах отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.