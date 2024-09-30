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Невилл: «Один из худших матчей «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге»

30 Сентября 2024 • 03:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Тоттенхэм

Известный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл обрушился с критикой на команду Эрика тен Хага после поражения от «Тоттенхэма» (0:3).

«Красные дьяволы» уступили «шпорам» в родных стенах, играя в меньшинстве с 42-й минуты. Красную карточку получил капитан Бруну Фернандеш.

«Это один из худших матчей «Манчестер Юнайтед» за всё время при тен Хаге. Это было действительно плохо. 

Я был поражён тем, насколько низко пала команда. Я помню неудачные дни при Мойесе, Сульшере, ван Гале, Моуринью и Рангнике, но сегодня всё прошло по-настоящему плохо», – высказался Невилл, выступая на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эрик тен Хаг ещё теги

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