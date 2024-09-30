Гвардиола рассказал, чего ждёт от Гюндогана

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от вернувшегося в клуб Илкая Гюндогана.

33-летний футболист провёл прошлый сезон в «Барселоне», а в августе вновь оказался в «Манчестер Сити», за который выступал с 2016 по 2023 год.

«Гюндогану потребуется время, чтобы вернуться к своей лучшей форме. У него не было полноценной предсезонной подготовки, поэтому ему ещё предстоит войти в ритм, но он всегда даёт нечто особенное. Конечно, он добьётся своего», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Илкай Гюндоган успел провести шесть матчей за «горожан» с момента своего возвращения.