Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт может перебраться в мадридский «Реал».

За 22-летним футболистом давно следит «Манчестер Юнайтед». По многочисленным слухам, «красные дьяволы» пытались подписать англичанина ещё минувшим летом, но так и не договорились с «ирисками», поэтому переключились на кандидатуры. Как сообщает Goal со ссылкой на Planeta Real Madrid, «Реал» планирует побороться с английским грандом за Брэнтуэйта в обозримом будущем. При этом, по утверждениям источника, руководство манкунианцев сделает всё возможное, чтобы переманить в свои ряды перспективного центрбека.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джерреда Брэнтуэйта в 42 млн евро.