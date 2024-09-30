«Бавария» может заменить Нойера звёздным вратарём из АПЛ

В «Баварии» задумались о будущем преемнике 38-летнего голкипера Мануэля Нойера.

Капитан мюнхенского гранда пока не продлил контракт, истекающий по окончании текущего сезона. Руководство «Баварии» занимается поисками потенциальной замены ветерану, и в качестве одного из кандидатов был обозначен Алиссон Бекер из «Ливерпуля», докладывает The Sun. Минувшим летом мерсисайдцы приобрели Георгия Мамардашвили, поэтому с большей вероятностью согласятся на продажу бразильца в обозримом будущем.

2 октября Алиссону исполнится 32 года. Действующий договор вратаря рассчитан до конца сезона-2026/27, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро.