Колвилл: «В «Челси» ты обязан быть в лучшей форме, чтобы играть»

Защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл одобряет конкуренцию в составе команды.

Многим футболистам «синих» не находится места в составе из-за невероятной конкуренции, что, по мнению, Колвилла, лишь помогает развиваться.

«Игроки каждый день стучат в дверь Марески, спрашивая: «Почему я не играю?» Ты должен быть в лучшей форме на тренировках и во время матчей, чтобы играть. Это правильно.

Тренер придал мне уверенности. Он многому меня научил», – приводит журналист Рахман Осман слова 21-летнего центрбека.

В четверг «Челси» сыграет против бельгийского «Гента» в поединке Лиги конференций.