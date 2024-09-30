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Холанна и Кейна бьют, Бускетс властвует над «Реалом» и «Атлетико», Флик включает ротацию

30 Сентября 2024 • 10:30 Комментировать
Атлетико М
1:1
Реал Мадрид

Как обычно, конец недели явил миру очередные туры в топовых европейских национальных чемпионатах. О том, что происходило на полях Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, – в материале «Евро-Футбол.Ру».

«Ливерпуль» проскакивает на пьедестал, «МЮ» опять валится

В АПЛ «Арсенал» сравнялся с «Манчестер Сити» по очкам – и должен благодарить за это «Ньюкасл», отнявший победу у «небесно-голубых». Гвардиол забил в первом тайме за команду Гвардиолы, однако Энтони Гордон после перерыва реализовал пенальти за фол Эдерсона. 1:1 – и Холанн, которого «сороки» не жалели (до крови били), впервые в матче АПЛ этого сезона остался без забитого гола. Гвардиолу теперь мучают и будут мучить вопросами об игре без травмированного до конца сезона Родри.

Сам «Арсенал» забил в два раза больше «Лестера» – 4:2. Отличился за «канониров» в том числе Троссар, отбывший дисквалификацию в кубковом матче. Ну а залидировал «Ливерпуль», также забивший в два раза больше «Вулверхэмптона» – 2:1. Салах реализовал пенальти и догнал по кое-какому показателю Агуэро.

«Челси» покером Палмера грохнул «Брайтон» – счёт в пользу «синих» как у «Арсенала». Ещё между собой выясняли отношения два больших середняка. «Манчестер Юнайтед» второй раз в сентябре проиграл дома 0:3 – то «Ливерпулю», а теперь «Тоттенхэму». Персонально подкачал Бруну Фернандеш, удалившись на исходе первого тайма.

Идеальный Модрич и Куртуа в роли Винисиуса

Большая мадридская разборка не обошлась без скандала. Во втором тайме дерби «Атлетико» и «Реала» прерывалось на треть часа – виной тому «предметопад» на футбольном поле. Болельщики «матрасников» не забыли, как Куртуа свыше десяти лет назад играл за их команду, а Тибо и самому нравилось заводить трибуны. Доигрывал он матч с травмой – не карма ли? С трибун летели и стандартные в таких случаях зажигалки, и какие-то чёрные пакеты с интересным содержимым. Симеоне призывал трибуны угомониться, а главный арбитр Матео Бускетс уводил команды в раздевалки.

Каждое касание мяча в исполнении Винисиуса Жуниора освистывалось трибунами «Цивитас Метрополитано». Вини ответил на это голевым пасом в адрес Милитао. Победа была почти в кармане «Реала», как вдруг Корреа на 90+5-й минуте реализовал выход на один (счёт стал тоже 1:1). Только из-за вмешательства ВАРа гол «матрасников» засчитали – как и ещё позже удалили Льоренте за грубый фол против Франа Гарсии. Модрич, кстати, не сделал ни одного неточного паса в 58 случаях из 58.

Как раз за ничью в мадридском дерби наверняка болели в «Барселоне». Сама «блауграна» за день до этого попала под пресс «Осасуны» – 4:2. Флик произвёл ротацию и взял вину на себя. Тот же Ямаль вышел только на замену и в концовке спас «сине-гранатовых» от крупного поражения. Ещё один гол «Барселоны» на счету Пау Виктора, до того за главную команду клуба не забивавшего. «Реалу» сейчас в таблице недостаёт до «Барселоны» трёх очков, «Атлетико» – пяти.

Гол Хвичи, рывок «Боруссии», дела россиян во Франции

Таблицу Серии А возглавляет «Наполи» – Хвича вложил свой гол в победу «орлов» над «Монцей». «Ювентус» прервал ряд из трёх подряд 0:0 в чемпионате выигрышем у «Дженоа» 3:0. У Влаховича – дубль (один из мячей – с пенальти), у оправившегося от травмы Консейсау – дебютный гол за «старую синьору». «Милан» с таким же счётом проехался по «Лечче» – на конец первого тайма определили свои голы Мората, Тео Эрнандес и Пулишич. Лаутаро Мартинеса пошёл по немного другому сценарию – он отличился в конце первого и в начале второго таймов. А Фраттези забил на первой минуте. Это в рамках победы «Интера» 3:2 над «Лечче».

Броский немецкий матч – «Бавария» против «Байера». Гол Андриха нейтрализован голом Павловича. Кейн – на голодном пайке и заменён из-за травмы. «Байер» закрылся в обороне и установил антирекорд при Хаби Алонсо. Мюнхенцы впервые не выиграли при Компани в контексте всех турниров. «Аптекарей» обогнали в таблице «Айнтрахт», одолевший «Хольштайн» из Киля, и «РБ Лейпциг», разделавшийся с «Аугсбургом». Дортмундская «Боруссия» устроила камбэк в игре с «Бохумом» – 4:2 с дублем Гирасси. Ундав вытащил «Штутгарту» в меньшинстве ничью 2:2 на 90+7-й минуте против «Вольфсбурга».

Матвей Сафонов провёл за «ПСЖ» третий подряд официальный матч – пропустил лишь с пенальти. То был гол престижа от «Ренна» – а в целом победа парижан 3:1. У Баркола дубль – говорят, именно он сменщик Мбаппе. «Монако» в компенсированное время получил численный перевес над «Монпелье» и реализовал его победным голом – 2:1. Головин весь матч был на поле. Из триумвирата в Лиге 1 остался дуумвират – «Марсель» осёкся на «Страсбурге» и отстал от лидеров на три очка. «Гавр» проиграл третий раз подряд – разгромлен «Лиллем». Кузяев появился на замену на полчаса, а Джонатан Дэвид разразился идеальным хет-триком.

Кирилл Иванцов

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