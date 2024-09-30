Бруну Фернандеш получил свою первую красную карточку в «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш впервые был удалён с поля в матче за «Манчестер Юнайтед».

Капитан «красных дьяволов» отправился в раздевалку на 42-й минуте встречи с «Тоттенхэмом», которая прошла в воскресенье и завершилась победой «шпор» со счётом 3:0. Для 30-летнего полузащитника это первое удаление в составе «Манчестер Юнайтед». Португалец ни разу не получал карточку красного цвета в предыдущем 241 поединке в цветах манкунианцев во всех турнирах.

Бруну Фернандеш перебрался в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга». На его счету 79 забитых мячей и 70 ассистов в 242 матчах.