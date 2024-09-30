Джейми Реднапп: «Манчестер Юнайтед» выглядел жалко»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче против «Тоттенхэма» (0:3).

Дела у «красных дьяволов» не задались с самого начала встречи – гости вышли вперёд уже на третьей минуте. На 42-й капитан Бруну Фернандеш оставил свою команду в меньшинстве, а на 44-й и 77-й «шпоры» забили ещё по одному мячу, доведя дело до разгрома.

«Манчестер Юнайтед» выглядел жалко, – делится впечатлениями Реднапп. – Никакой уверенности в себе, никакой индивидуальности. Они играли так, будто это выездной матч.

Доходит до того, что начинаешь сочувствовать тренеру. Кажется, он не в своей тарелке, он изо всех сил пытается мотивировать игроков.

«Тоттенхэму» было так легко, команда чувствовала себя спокойно.

«Манчестер Юнайтед» достиг самого дна, и я не представляю, куда уже хуже. В клубе такого ранга не должно быть подобного», – приводит BBC слова экс-полузащитника.