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«Ньюкасл» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля» слухи

30 Сентября 2024 • 00:05 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
05.10 14:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес остаётся на радаре «Ньюкасла».

О возможном переходе англичанина в ряды «сорок» сообщалось ещё минувшим летом, однако сделка так и не состоялась. По информации Football Insider, «Ньюкасл» сохраняет интерес к Гомесу и рассматривает возможность его подписания в январское трансферное окно. Убедить «Ливерпуль» продать 27-летнего центрбека будет непросто, поскольку «красные» не хотят терять игроков по ходу сезона.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.

В текущей кампании Гомес лишь однажды сыграл за команду Арне Слота в Премьер-лиге.

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00:05
«Ньюкасл» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля»
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