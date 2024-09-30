«Ньюкасл» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес остаётся на радаре «Ньюкасла».

О возможном переходе англичанина в ряды «сорок» сообщалось ещё минувшим летом, однако сделка так и не состоялась. По информации Football Insider, «Ньюкасл» сохраняет интерес к Гомесу и рассматривает возможность его подписания в январское трансферное окно. Убедить «Ливерпуль» продать 27-летнего центрбека будет непросто, поскольку «красные» не хотят терять игроков по ходу сезона.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.

В текущей кампании Гомес лишь однажды сыграл за команду Арне Слота в Премьер-лиге.